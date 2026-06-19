Spectacle Pièce de poche place des tissages Provenchères-et-Colroy
Spectacle Pièce de poche place des tissages Provenchères-et-Colroy vendredi 3 juillet 2026.
Provenchères-et-Colroy
Spectacle Pièce de poche
place des tissages Chapiteau Provenchères-et-Colroy Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 13:30:00
fin : 2026-07-03 13:55:00
Date(s) :
2026-07-03
Ludique et poétique, fleurtant avec le théâtre acrobatique, Pièce de poche prend le livre comme objet-prétexte à la rencontre, à l’examen des variations de notre place au sein d’une relation de couple.
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Durée 25 min
Âge dès 4 ans
Cie (La) Rue Serendip (CH)
Avec Prunelle Bry & Tristan BénonTout public
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place des tissages Chapiteau Provenchères-et-Colroy 88490 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09
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English :
Playful and poetic, with a touch of acrobatic theater, *Pièce de poche* uses the book as a pretext for exploration—examining the shifts in our place within a romantic relationship.
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Running time: 25 min
Age: 4 and up
Cie (La) Rue Serendip (CH)
With Prunelle Bry & Tristan Bénon
L’événement Spectacle Pièce de poche Provenchères-et-Colroy a été mis à jour le 2026-06-19 par OT SAINT DIE DES VOSGES