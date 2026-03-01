Spectacle Piège pour un homme seul Salle Stéredenn Lanmeur

Spectacle Piège pour un homme seul

Salle Stéredenn 4 Rue du 19 Mars 1962 Lanmeur Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 15:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

L’association Tibidou, de Plouigneau, invite la troupe Les Bons Jours Ensemble à jouer un spectacle. La pièce de Robert Thomas mêlera suspense, mystère et humour.

Dans cette comédie policière, un mari est confronté à une usurpatrice prétendant être son épouse.

Réservation non obligatoire. .

Salle Stéredenn 4 Rue du 19 Mars 1962 Lanmeur 29620 Finistère Bretagne +33 6 08 24 34 04

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English : Spectacle Piège pour un homme seul

L’événement Spectacle Piège pour un homme seul Lanmeur a été mis à jour le 2026-03-18 par OT BAIE DE MORLAIX