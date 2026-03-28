Spectacle Pierre Diot Pourquoi je ne suis toujours pas en haut de l’affiche 29 rue Debussy La Rochelle

Spectacle Pierre Diot Pourquoi je ne suis toujours pas en haut de l’affiche

29 rue Debussy 17000 La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – – 29 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 21:00:00

fin : 2026-05-08 22:30:00

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-09

ONE-MAN SHOW

En 2034, Pierre Diot se retrouve devant France Travail maintenant dirigé par l’Intelligence Artificielle pour un emploi de divertisseur .

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29 rue Debussy 17000 La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 00 19 19 communication.azile@gmail.com

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English :

ONE-MAN SHOW

In 2034, Pierre Diot finds himself in front of France Travail now run by Artificial Intelligence for a job as an entertainer .

L’événement Spectacle Pierre Diot Pourquoi je ne suis toujours pas en haut de l’affiche La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-28 par Nous La Rochelle