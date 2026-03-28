Spectacle Pierre Diot Pourquoi je ne suis toujours pas en haut de l’affiche 29 rue Debussy La Rochelle
Spectacle Pierre Diot Pourquoi je ne suis toujours pas en haut de l’affiche 29 rue Debussy La Rochelle vendredi 8 mai 2026.
Spectacle Pierre Diot Pourquoi je ne suis toujours pas en haut de l’affiche
29 rue Debussy 17000 La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – – 29 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 21:00:00
fin : 2026-05-08 22:30:00
Date(s) :
2026-05-08 2026-05-09
ONE-MAN SHOW
En 2034, Pierre Diot se retrouve devant France Travail maintenant dirigé par l’Intelligence Artificielle pour un emploi de divertisseur .
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29 rue Debussy 17000 La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 00 19 19 communication.azile@gmail.com
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English :
ONE-MAN SHOW
In 2034, Pierre Diot finds himself in front of France Travail now run by Artificial Intelligence for a job as an entertainer .
L’événement Spectacle Pierre Diot Pourquoi je ne suis toujours pas en haut de l’affiche La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-28 par Nous La Rochelle
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