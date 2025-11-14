Spectacle Pierre-Emmanuel Barré Comeback Rue Pierre de Coubertin Saint-Brieuc
Spectacle Pierre-Emmanuel Barré Comeback Rue Pierre de Coubertin Saint-Brieuc jeudi 12 mars 2026.
Rue Pierre de Coubertin Palais des Expositions Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Début : 2026-03-12 20:30:00
fin : 2026-03-12 22:30:00
2026-03-12
2031. Ca y est Pierre-Emmanuel Barré est has-been.
Pour revenir sur le devant de la scène, il décide de créer un nouveau spectacle.
Mais pour dire quoi ? .
Rue Pierre de Coubertin Palais des Expositions Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 99 94 50 18
