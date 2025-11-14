Spectacle Pierre-Emmanuel Barré Comeback Rue Pierre de Coubertin Saint-Brieuc

Spectacle Pierre-Emmanuel Barré Comeback

Rue Pierre de Coubertin Palais des Expositions Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-12 20:30:00

fin : 2026-03-12 22:30:00

2026-03-12

2031. Ca y est Pierre-Emmanuel Barré est has-been.

Pour revenir sur le devant de la scène, il décide de créer un nouveau spectacle.

Mais pour dire quoi ? .

