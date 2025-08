Spectacle Pierre-Emmanuel Barré Théâtre de l’Hôtel de Ville Le Havre

vendredi 17 octobre 2025.

Spectacle Pierre-Emmanuel Barré

Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 20:00:00

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

Pierre-Emmanuel Barré revient avec « Come-Back », un spectacle mordant où l’humour noir rencontre la critique sociale.

Pierre-Emmanuel Barré revient sur les planches avec un nouveau spectacle « Come- Back », où son style, à la frontière de la critique sociale et de l’humour, régale encore une fois le public.

Pierre-Emmanuel Barré est devenu une figure incontournable de la scène de l’humour français. Il se fait remarquer dès son deuxième spectacle « Pierre-Emmanuel Barré est un sale con », qui rencontre un grand succès public. Il devient ensuite chroniqueur à France Inter où il marque les esprits par ses chroniques explosives ainsi qu’à la télévision. Son humour noir et son ton corrosif font mouche chez les spectateurs dans les salles, comme chez les auditeurs et les téléspectateurs. Il se distingue par son franc-parler et sa façon de souligner les absurdités du monde contemporain.

Durée 1h30

Réservation obligatoire .

Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 45 74

