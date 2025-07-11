Spectacle Pierre et le Loup… et le jazz ! L’Arsenal Jean-Marie-Rausch Metz

Spectacle Pierre et le Loup… et le jazz !

L’Arsenal Jean-Marie-Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-01-11 16:00:00

fin : 2026-01-11 17:15:00

Date(s) :

2026-01-11

C’est LE conte musical par excellence, celui qui nous a appris à reconnaître les différents instruments d’un orchestre classique.

Et aujourd’hui, c’est à la découverte des instruments du Big Band que nous entraîne le petit Pierre toute la famille des saxophones, les trombones, trompettes, la flûte, le piano, la guitare et la batterie. Avec cette savoureuse revisite de Prokofiev, The Amazing Keystone Big Band (Lauréat d’une Victoire du Jazz) nous fait voyager à travers les différents styles du jazz, et c’est irrésistible.

De quoi initier, l’air de rien, les plus jeunes aux charmes du jazz.Enfants

English :

This is THE musical tale par excellence, the one that taught us to recognize the different instruments in a classical orchestra.

And today, little Pierre takes us on a voyage of discovery through the instruments of the Big Band: the entire saxophone family, trombones, trumpets, flute, piano, guitar and drums. With this delicious revisitation of Prokofiev, The Amazing Keystone Big Band (winner of a Victoire du Jazz award) takes us on an irresistible journey through the different styles of jazz.

The perfect way to introduce youngsters to the charms of jazz.

German :

Es ist DAS musikalische Märchen schlechthin, das uns gelehrt hat, die verschiedenen Instrumente eines klassischen Orchesters zu erkennen.

Und heute führt uns der kleine Peter auf eine Entdeckungsreise durch die Instrumente der Big Band: die ganze Familie der Saxophone, Posaunen, Trompeten, Flöte, Klavier, Gitarre und Schlagzeug. Mit dieser köstlichen Neuinterpretation von Prokofjew nimmt uns die Amazing Keystone Big Band (Gewinner eines Victoire du Jazz) mit auf eine unwiderstehliche Reise durch die verschiedenen Stile des Jazz.

So werden auch die Jüngsten mit dem Charme des Jazz vertraut gemacht.

Italiano :

È il racconto musicale per eccellenza, quello che ci ha insegnato a riconoscere i diversi strumenti di un’orchestra classica.

Oggi il piccolo Pierre ci accompagna alla scoperta degli strumenti della Big Band: tutta la famiglia di sassofoni, tromboni, trombe, flauto, pianoforte, chitarra e batteria. Con questa deliziosa rivisitazione di Prokofiev, The Amazing Keystone Big Band (vincitrice di un premio Victoire du Jazz) ci accompagna in un irresistibile viaggio attraverso i diversi stili del jazz.

Un modo perfetto per introdurre i giovani al fascino del jazz.

Espanol :

Este es EL cuento musical por excelencia, el que nos enseñó a reconocer los diferentes instrumentos de una orquesta clásica.

Y hoy, el pequeño Pierre nos lleva a descubrir los instrumentos de la Big Band: toda la familia de los saxofones, trombones, trompetas, flauta, piano, guitarra y batería. Con esta deliciosa revisitación de Prokofiev, The Amazing Keystone Big Band (ganadora de un premio Victoire du Jazz) nos embarca en un irresistible viaje a través de los diferentes estilos del jazz.

Una manera perfecta de iniciar a los más jóvenes en los encantos del jazz.

