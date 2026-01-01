Spectacle Pierre, Paule et Paul Clion
Spectacle Pierre, Paule et Paul
1 Rue du Parc Clion Indre
Le samedi 17 janvier à 20h30 à la salle des fêtes de Clion, le Moulin à Paroles vous présente un spectacle humoristique de la Cie Colbok à ne pas rater Pierre, Paule et Paul .
Au départ rien ne prédestinait ce trio à être au-devant de la scène. Et pourtant ils ont fait le pas, et leur apparition est toujours comme une première fois fragile, foudroyante et facécieuse . Ces trois amis ont une même passion Chanter l’amour ! Et c’est le plus sincèrement possible, qu’ils vont pratiquer la vocalise à tue tête sur des mélopées et textes débordant d’amour. Le tout accompagné musicalement d’une guitare folk et rythmé de petites percussions et autres sons corporels. Un univers burlesque à souhait avec des personnages, endimanchés dans leurs chemises jaunes, touchant et beaux ! .
1 Rue du Parc Clion 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 6 88 90 05 72
On Saturday January 17 at 8.30pm at the Salle des Fêtes in Clion, the Moulin à Paroles presents a not-to-be-missed comedy show by Cie Colbok: Pierre, Paule et Paul .
