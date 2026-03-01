Spectacle Pierre Thevenoux Metz Congrès-Robert Schuman Metz

Spectacle Pierre Thevenoux

Metz Congrès-Robert Schuman 100 Rue aux Arènes Metz Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-08 18:00:00

fin : 2026-03-08

2026-03-08

Après le succès de son premier spectacle qui a affiché complet à Paris et en tournée, Pierre revient avec son nouveau spectacle Life coach dans lequel il vous parlera des injonctions modernes du bien-être, du développement personnel et de la pression pour réussir.

Comme tout bon life coach qui se respecte, il vous donnera aussi plein de conseils pour réussir votre vie alors que la sienne est encore bien bancale.Tout public

.

English :

After the success of his first show, which sold out in Paris and on tour, Pierre is back with his new show, Life coach , in which he talks about the modern injunctions of well-being, personal development and the pressure to succeed.

Like any self-respecting life coach, he’ll also give you plenty of advice on how to make a success of your life, even though his is still pretty shaky.

