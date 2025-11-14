Spectacle Pierre Yves Noël ressuscite les stars Marennes Marennes-Hiers-Brouage

Spectacle Pierre Yves Noël ressuscite les stars

Marennes L’Estran Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14 22:00:00

2025-11-14

Un one-man-show dans la pure tradition du music-hall musclé depuis 28 ans et remanié au quotidien selon l’actualité. Confirmé par Thierry Ardisson et Patrick Sébastien, Pierre-Yves Noël est un artiste qui fait du bien là où ça fait mal. Réservation en OT.

Marennes L’Estran Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine accueil.marennes@marennes.fr

English :

A one-man-show in the pure tradition of muscular music-hall for 28 years, reworked daily according to current events. Confirmed by Thierry Ardisson and Patrick Sébastien, Pierre-Yves Noël is an artist who does good where it hurts. Reservations at OT.

German :

Eine One-Man-Show in der reinen Tradition der Musical-Hall, die seit 28 Jahren muskulös ist und täglich je nach Aktualität neu gestaltet wird. Bestätigt durch Thierry Ardisson und Patrick Sébastien, ist Pierre-Yves Noël ein Künstler, der Gutes tut, wo es weh tut. Reservierungen im EVO.

Italiano :

Un one-man show nella pura tradizione del music-hall muscolare da 28 anni, rielaborato quotidianamente in base all’attualità. Confermato da Thierry Ardisson e Patrick Sébastien, Pierre-Yves Noël è un artista che fa del bene dove fa male. Prenotazioni presso la biglietteria.

Espanol :

Un espectáculo unipersonal en la pura tradición del music-hall musculoso desde hace 28 años, reelaborado diariamente en función de la actualidad. Confirmado por Thierry Ardisson y Patrick Sébastien, Pierre-Yves Noël es un artista que hace el bien donde duele. Reservas en taquilla.

