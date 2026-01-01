[Spectacle] Pierrot ou l’atelier des songes Conservatoire Camille-Saint-Saëns Dieppe

[Spectacle] Pierrot ou l’atelier des songes

Conservatoire Camille-Saint-Saëns / 63 rue de la Barre Dieppe Seine-Maritime

Début : 2026-01-17 15:00:00

fin : 2026-01-17 17:00:00

2026-01-17

Entre danse, musique et théâtre gestuel, Pierrot nous raconte son rêve d’amour pour Colombine. Leur relation se tisse entre curiosité, hésitation, intérêt et surprise.

À travers une mise en scène et une chorégraphie innovantes, Pierrot ou l’atelier des songes est une manière différente d’aborder la forme du concert, de voir la musique.

Avec Elsa Marquet-Lienhart Flûtiste, danseuse et comédienne gestuelle Et Fanton Clerc Violoniste en mouvement. Avec les élèves de flûte traversière, violon, chant, théâtre et danse contemporaine. .

Conservatoire Camille-Saint-Saëns / 63 rue de la Barre Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 14 44 58 reservation@conservatoiredieppe.fr

