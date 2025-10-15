Spectacle Pietragalla BARBARA Rodez

Spectacle Pietragalla BARBARA Rodez mercredi 15 octobre 2025.

Aveyron

Spectacle Pietragalla BARBARA Boulevard du 122e RI Rodez Aveyron

Tarif : 37 – 37 – 67 EUR

Début : Mercredi 2025-10-15

Pietragalla sera en spectacle à l’Amphithéâtre de Rodez, mer. 15 octobre 2025 20h30.

UN HOMMAGE VIBRANT À UNE ARTISTE INOUBLIABLE.

Marie-Claude Pietragalla, célèbre danseuse et chorégraphe, se métamorphose sur scène pour incarner la légendaire chanteuse Barbara. Dans ce spectacle magistral, elle devient le reflet vivant de l’icône musicale, transportant le public dans l’univers poétique et mélancolique de la chanteuse.

A travers chaque mouvement, chaque geste et chaque expression, Pietragalla révèle la profondeur des émotions qui ont marqué la musique de Barbara. Sa danse devient un langage vibrant, traduisant les paroles et les mélodies emblématiques de l’artiste.

Les souvenirs, les joies et les peines se matérialisent dans chaque pas, offrant au public une expérience visuelle et émotionnelle unique. Un soir d’octobre au Châtelet. Inoubliable ! Une loge d’artiste… Sa main dans la mienne, cette présence sauvage, énigmatique. Sur scène, elle vole, elle s’envole. De son piano à son rocking-chair, elle savoure le moindre instant, la moindre respiration, le silence d’une salle qui vibre à l’unisson. Sa silhouette fine de noire vêtue, cette démarche telle une ballerine sur les demi-pointes, elle observe son public, un public conquis d’avance.

Elle respire sur scène des heures avant l’ouverture du rideau, elle prend le pouls d’un public fantasmé, aimé, désiré… La scène est son refuge où toutes les frontières s’évanouissent, le noir devient lumière, le temps se disloque, les réalités de la vie se métamorphosent dans le clair-obscur des projecteurs.

Barbara sait que le détail sculpte la différence, qu’entrer en scène est une joie et une souffrance, la quitter une déchirure. Mais déjà, il faut reprendre la route pour une nouvelle aventure, une nouvelle page blanche à colorier, l’exaltation de se sentir vivant. Les notes de musique dessinent une partition où dansent les soupirs, où dansent les silences. Barbara a transpercé mon âme de ses murmures et a transformé mon quotidien en poésie. Marie-Claude Pietragalla .

Boulevard du 122e RI

Rodez 12000 Aveyron Occitanie

English :

Pietragalla will perform at the Amphithéâtre de Rodez, Wed. October 15, 2025 8:30pm.

German :

Pietragalla wird im Amphitheater in Rodez auftreten, Mi. 15. Oktober 2025 20:30 Uhr.

Italiano :

Pietragalla si esibirà all’Amphithéâtre di Rodez, mercoledì 15 ottobre 2025 ore 20.30.

Espanol :

Pietragalla actuará en el Amphithéâtre de Rodez, el miércoles 15 de octubre de 2025 a las 20.30 horas.

