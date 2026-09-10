Spectacle : « Pilule Rouge » par Maëlle Mays Rue Louis Jouvet Vorey

Informations pratiques

Vorey

Spectacle : « Pilule Rouge » par Maëlle Mays

Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 20:00:00

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13

Stand-up sur le mythe du « bon père de famille » mis à l’honneur, ou plutôt tourné en dérision…

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Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 15 21 embarcadere@vorey.fr

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English :

A stand-up comedy routine about the myth of the « good family man »—celebrated, or rather, mocked…

L’événement Spectacle : « Pilule Rouge » par Maëlle Mays Vorey a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay