Spectacle : « Pilule Rouge » par Maëlle Mays Rue Louis Jouvet Vorey
vendredi 13 novembre 2026 · Rue Louis Jouvet · Vorey
Informations pratiques
Vorey
Spectacle : « Pilule Rouge » par Maëlle Mays
Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 20:00:00
fin : 2026-11-13
Date(s) :
2026-11-13
Stand-up sur le mythe du « bon père de famille » mis à l’honneur, ou plutôt tourné en dérision…
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Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 15 21 embarcadere@vorey.fr
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English :
A stand-up comedy routine about the myth of the « good family man »—celebrated, or rather, mocked…
L’événement Spectacle : « Pilule Rouge » par Maëlle Mays Vorey a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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