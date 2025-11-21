Spectacle Pink Floyd Dark side of the Moon Planétarium Ludiver Tonneville La Hague

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague Manche

Début : 2025-11-21 19:30:00

fin : 2025-11-21 21:00:00

2025-11-21

L’album emblématique de Pink Floyd, The Dark Side Of The Moon , initialement sorti en mars 1973, fête ses 50 ans, et quel endroit plus approprié pour le célébrer et en faire l’expérience que dans un planétarium numérique, à travers la musique et les visuels.

Grâce à la technologie moderne, un spectacle immersif a vu le jour. Il combine des vues spectaculaires du système solaire et de l’espace lointain. Ce spectacle immersif, en son surround, a été adopté par le groupe. Il repose sur les 42 minutes de The Dark Side of the Moon..

Chaque chanson a un thème différent. Certaines sont futuristes. D’autres rendent hommage à l’univers visuel rétro de Pink Floyd. Par ailleurs, toutes explorent une expérience temporelle et spatiale qui utilisent des technologies de pointe. Le résultat une immersion unique que seul un planétarium peut offrir.

Un son surround et des images spectaculaires créent une expérience totale.

Alors, préparez-vous à être transporté au-delà du réel. Vous serez bien loin de la simple 2D.

Spectacle conseillé à partir de 10 ans.

Réservation indispensable car nombre de places limité. .

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague 50460 Manche Normandie +33 2 33 78 13 80 planetarium.ludiver@lecotentin.fr

