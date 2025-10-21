Spectacle Pinocchio Chartres

Spectacle Pinocchio

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 13 – 13 – EUR

Début : Vendredi 2025-10-21 14:30:00

fin : 2025-10-24 16:00:00

2025-10-21

Pinocchio, l’incroyable aventure d’une marionnette pas comme les autres ! Un voyage inoubliable au pays de l’imagination.

Plongez dans l’histoire magique de Pinocchio, la célèbre marionnette en bois qui rêve de devenir un vrai petit garçon. Entre ses bêtises, son nez qui s’allonge quand il ment, et ses rencontres avec des personnages étonnants, Pinocchio devra apprendre à être courageux, honnête et à écouter son cœur. Un spectacle captivant rempli d’émotions, de rires et de surprises, spécialement conçu pour émerveiller les petits et enchanter les grands.

Adaptation théâtralisée de Danièle Zirah d’après l’oeuvre de Carlo Collodi. Une création du théâtre Portail Sud avec Leslie Salomon, Michel Crance et marionnettes. 13 .

English :

Pinocchio, the incredible adventure of a puppet like no other! An unforgettable journey to the land of imagination.

German :

Pinocchio, das unglaubliche Abenteuer einer Marionette, die nicht wie alle anderen ist! Eine unvergessliche Reise ins Land der Fantasie.

Italiano :

Pinocchio, l’incredibile avventura di un burattino senza eguali! Un viaggio indimenticabile nel paese dell’immaginazione.

Espanol :

Pinocho, ¡la increíble aventura de una marioneta sin igual! Un viaje inolvidable al país de la imaginación.

