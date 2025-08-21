spectacle Pinocchio Cie Gaïaté Guillestre

spectacle Pinocchio Cie Gaïaté

Place Salva Guillestre Hautes-Alpes

Tarif : – –

Début : 2025-08-21

fin : 2025-08-21

2025-08-21

La reprise d’un conte initiatique où le personnage, au départ ignorant va se découvrir et se transformer tout au long de son parcours.

Place Salva Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

English :

A retelling of an initiation tale in which the initially ignorant character discovers and transforms himself along the way.

German :

Die Wiederaufnahme eines Initiationsmärchens, in dem die anfangs unwissende Figur sich selbst entdeckt und auf ihrem Weg verändert.

Italiano :

Un racconto di iniziazione in cui il personaggio, inizialmente ignorante, scopre e si trasforma lungo il cammino.

Espanol :

Relato de un cuento de iniciación en el que el personaje, inicialmente ignorante, se descubre y transforma a lo largo del camino.

