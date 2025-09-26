Spectacle Pinocchio Ouverture de la saison culturelle 2025-2026 La Fourmilière Martigné-Ferchaud

Spectacle Pinocchio Ouverture de la saison culturelle 2025-2026 La Fourmilière Martigné-Ferchaud vendredi 26 septembre 2025.

Début : 2025-09-26 18:30:00

fin : 2025-09-26

2025-09-26

Soirée d’ouverture saison 2025-2026 !

Geppetto, un joyeux petit vieux , s’est vu offrir un morceau de bois. Il sculpte alors ce morceau, qui est magique, pour en faire une marionnette extraordinaire. Le papa de cette marionnette a déjà tout prévu il est pauvre, elle pourra lui rapporter de l’argent. Mais la marionnette ne se comporte pas comme un gentil petit garçon . Au lieu d’aller à l’école, elle préfère assister à un spectacle de marionnettes. C’est là le début des aventures de Pinocchio, qui s’engage alors dans un parcours semé d’embûches qui va le transformer.

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 1h

Gratuit

À partir de 8 ans

Réservation conseillée (jauge limitée)

Martigné-Ferchaud, Cour de la Fourmilière

Infos et réservations

rafcom.bzh / culture@rafcom.bzh / 02 99 43 64 87

La Fourmilière Boulevard Saint Thomas Martigné-Ferchaud 35640 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 43 64 87

