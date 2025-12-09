Spectacle Pirate de l’air

Spectacle Pirate de l’air

Spectacle Pirate de l’air à 15h. 20 € adhérents, 24 € non adhérents. Et galette des rois. Règlement à l’inscription au plus tard le 15/12/2025 .

Varennes-Changy 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 54 06

English :

Pirate de l’air show

L’événement Spectacle Pirate de l’air Varennes-Changy a été mis à jour le 2025-12-09 par OT GATINAIS SUD