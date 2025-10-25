Spectacle Place aux mômes Wata! Salle des fêtes Fréhel

Spectacle Place aux mômes Wata!

Salle des fêtes 8 Rue des Ormes Fréhel Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-25 16:30:00

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Par la compagnie Bricophonik

WATA! C’est le voyage musical de deux clowns assoiffées en quête d’un trésor vital: l’eau !

Comment faire, si même la dernière goutte d’eau a été perdue ?

Équipés d’un bric-à-brac d’objets recyclés, ces deux personnages loufoques parcourent un monde en plastique pour récolter jusqu’à la moindre petite pépite d’or bleu.

Petits et grands, préparez-vous à les aider !

A partir de 5 ans.

Sans réservation. Accès sous réserve de places disponibles .

Salle des fêtes 8 Rue des Ormes Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 40 12

