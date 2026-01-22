Spectacle Place aux Solistes ! 01 Salle Poirel Nancy

Spectacle Place aux Solistes ! 01

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Jeudi 2026-04-02 20:00:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-02 2026-04-03

Les musiciennes et musiciens de l’Orchestre à l’honneur !

Les musiciennes et musiciens de l’Orchestre de l’Opéra national de Nancy-Lorraine, sous la direction de Renaud Madore, explorent l’essence du concerto baroque, ce genre né de la volonté de réunir et d’opposer solistes et orchestre dans une joute musicale exaltante.

Vivaldi en façonne les codes en soulignant la virtuosité et l’éclat des instruments à cordes, poussant violons et violoncelles à leurs limites expressives et techniques. Son langage audacieux inspirera toute une génération de compositeurs, à commencer par Bach qui s’approprie la forme concertante en la densifiant et en donnant à chaque voix un rôle particulier dans la polyphonie.

Ce programme met en lumière un dialogue fascinant entre les deux compositeurs, où la fougue de l’italien rencontre le génie architectural allemand, magnifiant la richesse sonore des cordes et l’inventivité d’un répertoire où la virtuosité sert toujours l’émotion.Tout public

25 .

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25 poirel@nancy.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Orchestra musicians in the spotlight!

The musicians of the Orchestre de l’Opéra national de Nancy-Lorraine, conducted by Renaud Madore, explore the essence of the Baroque concerto, a genre born of the desire to bring together soloists and orchestra in an exhilarating musical joust.

Vivaldi shaped the codes by emphasizing the virtuosity and brilliance of string instruments, pushing violins and cellos to their expressive and technical limits. His audacious language inspired a whole generation of composers, starting with Bach, who made the concertante form his own, making it denser and giving each voice a special role in the polyphony.

This program highlights a fascinating dialogue between the two composers, where the Italian?s ardor meets the German?s architectural genius, magnifying the richness of the strings? sound and the inventiveness of a repertoire where virtuosity always serves emotion.

L’événement Spectacle Place aux Solistes ! 01 Nancy a été mis à jour le 2026-01-22 par DESTINATION NANCY