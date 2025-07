Spectacle Plan à 3 ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre

Spectacle Plan à 3 ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre jeudi 11 septembre 2025.

Spectacle Plan à 3

ZA Les Avenauds SAS Magaro production « la BD Comédie » Gond-Pontouvre Charente

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date :

Début : 2025-09-11

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-11

Pierre-Antoine et Camille, couple amoureux de trentenaires, cherchent à donner un second souffle à leur routine sexuelle et à rebooster leur libido. Débarque alors Gwen, une libertine complètement déjantée…

ZA Les Avenauds SAS Magaro production « la BD Comédie » Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49 magaroproduction@gmail.com

English :

Pierre-Antoine and Camille, a couple in love in their thirties, are looking to breathe new life into their sexual routine and boost their libido. Then along comes Gwen, a libertine who’s completely off her rocker…

German :

Pierre-Antoine und Camille, ein verliebtes Paar in den Dreißigern, wollen ihrer sexuellen Routine neuen Schwung verleihen und ihre Libido wieder ankurbeln. Doch dann taucht Gwen auf, eine völlig verrückte Libertine…

Italiano :

Pierre-Antoine e Camille, una coppia di innamorati trentenni, vogliono dare nuova vita alla loro routine sessuale e aumentare la loro libido. Poi arriva Gwen, una libertina completamente selvaggia…

Espanol :

Pierre-Antoine y Camille, una pareja de treintañeros enamorados, buscan dar un nuevo impulso a su rutina sexual y aumentar su libido. Entonces aparece Gwen, una libertina completamente salvaje…

