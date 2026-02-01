Spectacle Plan à 3 Théâtre Emile Loubet Montélimar

Spectacle Plan à 3

Théâtre Emile Loubet 1, place du Théâtre Montélimar Drôme

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Début : 2026-02-19 20:00:00

fin : 2026-02-19 21:30:00

2026-02-19

Une comédie caliente et participative où 3 comédiens n’hésiteront pas à vous embarquer dans leur délire au sens propre du terme…

Théâtre Emile Loubet 1, place du Théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 00 20 info@montelimar-tourisme.com

A caliente and participative comedy in which 3 comedians will not hesitate to take you along in their delirium in the truest sense of the word…

