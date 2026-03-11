Spectacle PLAN B AVEC LA TROUPE DES P’TITS SALES à L’Improviste Brive-la-Gaillarde

Spectacle PLAN B AVEC LA TROUPE DES P’TITS SALES à L’Improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-03-31

fin : 2026-03-31

2026-03-31

PLAN B Un spectacle totalement improvisé

Et si tout pouvait basculer à chaque seconde ?

Avec Plan B, la troupe des P’tits Salés monte sur scène sans texte,

sans décor imposé et sans filet. Les comédiens inventent tout en direct, s’inspirant du public, des idées lancées dans la salle et de l’instant présent.

Chaque représentation est unique, imprévisible et vivante. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

