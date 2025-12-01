Spectacle Planète en panique Salle des fêtes Hauterives

Spectacle Planète en panique

Salle des fêtes Place de la mairie Hauterives Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Au profit de Action contre la faim

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 17:30:00

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Venez passer un bon moment en famille pour tous les enfants de 3 à 99 ans ! Chansons spécialement composée pour le spectacle par Henri Dès.

Au profit de Action contre la faim.

.

Salle des fêtes Place de la mairie Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 03 78 22 afrdes4collines@hotmail.fr

English :

Family fun for all ages 3 to 99! Songs specially composed for the show by Henri Dès.

To benefit Action contre la faim.

L’événement Spectacle Planète en panique Hauterives a été mis à jour le 2025-11-30 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche