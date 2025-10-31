SPECTACLE PLAYTIME TRIO Saint-Laurent-de-Trèves Cans et Cévennes
SPECTACLE PLAYTIME TRIO Saint-Laurent-de-Trèves Cans et Cévennes vendredi 31 octobre 2025.
SPECTACLE PLAYTIME TRIO
Saint-Laurent-de-Trèves La Ronceraie Cans et Cévennes Lozère
Tarif : 10 – 10 – EUR
Participation libre
Début : 2025-10-31 20:30:00
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Venez partager une soirée musicale exceptionnelle avec PlayTime Trio un trio Harmonica/Guitare/Basse, basé à Lyon, qui s’empare du langage jazz et de l’improvisation pour développer un espace sonore singulier et sensible. Tout public. Durée 1h15 environ. Participation libre.
Venez partager une soirée musicale exceptionnelle avec PlayTime Trio un trio Harmonica/Guitare/Basse, basé à Lyon, qui s’empare du langage jazz et de l’improvisation pour développer un espace sonore singulier et sensible. Ce sont des atmosphères multiples et mouvantes, qui vous invitent au voyage et à la contemplation de paysages mystérieux (blues, jazz, Brésil, Andalousie, funk…).
Tout public. Durée 1h15 environ. Participation libre et consciente minimale à partir de 10 € par personne
Réservation 07 78 14 27 79 ou nausicaa.bouthreuil@gmail.com .
Saint-Laurent-de-Trèves La Ronceraie Cans et Cévennes 48400 Lozère Occitanie +33 7 78 14 27 79 nausicaa.bouthreuil@gmail.com
English :
Come and share an exceptional musical evening with PlayTime Trio, a Harmonica/Guitar/Bass trio based in Lyon, who seize the language of jazz and improvisation to develop a singular and sensitive sound space. All audiences. Duration: approx. 1h15. Free admission.
German :
Erleben Sie einen außergewöhnlichen musikalischen Abend mit dem PlayTime Trio, einem in Lyon ansässigen Trio aus Mundharmonika, Gitarre und Bass, das sich der Sprache des Jazz und der Improvisation bemächtigt, um einen einzigartigen und sensiblen Klangraum zu entwickeln. Für alle Altersgruppen geeignet. Dauer: ca. 1 Stunde 15 Minuten. Freie Teilnahme.
Italiano :
Venite a godervi un’eccezionale serata di musica con il PlayTime Trio, un trio di armonica/chitarra/basso con sede a Lione, che utilizza il linguaggio del jazz e dell’improvvisazione per sviluppare uno spazio sonoro unico e sensibile. Aperto a tutti. Durata: circa 1 ora e 15 minuti. Ingresso libero.
Espanol :
Venga a disfrutar de una velada musical excepcional con PlayTime Trio, un trío de armónica/guitarra/bajo afincado en Lyon, que utiliza el lenguaje del jazz y la improvisación para desarrollar un espacio sonoro único y sensible. Abierto a todos. Duración: 1 hora y 15 minutos aproximadamente. Entrada gratuita.
L’événement SPECTACLE PLAYTIME TRIO Cans et Cévennes a été mis à jour le 2025-10-22 par Conseil Départemental