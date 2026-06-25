Barnay

Spectacle plein air ONIRI 2075

Ancienne gare Barnay Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:30:00

fin : 2026-07-04 22:00:00

Date(s) :

2026-07-04

La tournée ONIRI arrive dans le Morvan !

Rendez-vous le samedi 4 juillet à Barnay, au passage à niveau 71 devant l’ancienne gare.

ONIRI est un voyage qui nous embarque dans les années 2070, sur un archipel fantastique composé d’une myriade de cités. Ses habitants nous racontent, et les artistes dialoguent avec leurs histoires en construisant un univers musical et lumineux qui allie des sonorités organiques et électroniques.

Le spectacle ONIRI se déplace à vélo et alimente son et lumière à l’énergie solaire.

Au programme

– 18h30-19h30 Apéro d’accueil

– 19h30-20h30 Balade nature en 2050

– 21h Spectacle ONIRI

Entrée libre et gratuite

Cette année, la tournée s’inscrit dans les projets BIMM Bifurcation Inclusive des Mobilités en Morvan, TEPOS Territoire à Énergie Positive, et Climat du Parc naturel régional du Morvan.

Une expérience à la fois écologique, participative et festive !

Plus d’infos sur ONIRI https://lamecanique-collectif.fr/oniri/

Plus d’infos sur le projet BIMM https://www.parcdumorvan.org/le-parc-en-actions/transition-energetique/mobilite-durable-et-inclusive/ .

Ancienne gare Barnay 71540 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org

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English : Spectacle plein air ONIRI 2075

L’événement Spectacle plein air ONIRI 2075 Barnay a été mis à jour le 2026-06-25 par Maison du Tourisme PNRM