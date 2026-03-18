SPECTACLE PLING KLANG Accès par l’avenue de Sète Balaruc-le-Vieux

SPECTACLE PLING KLANG

Accès par l’avenue de Sète 1 rue du Puech Balaruc-le-Vieux Hérault

Tarif : 8 – 8 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Et si le couple était un meuble en kit ? Démonstration avec ce duo acrobatique et désopilant… Si on aime ses enfants ou son conjoint, on aime aussi les saucisses ou le gratin dauphinois. La langue française ne semble pas faire la différence. À partir de cette notion aussi vaste que floue, Pling-Klang aborde la thématique amoureuse sous l’angle de l’humour et du défi, s’emparant de l’épreuve ultime d’un couple le montage d’un meuble Ikea, en l’occurrence, l’iconique modèle KALLAX laqué blanc.Formant sur la piste un malicieux tandem touche-à-tout manipulateurs d’objets, jongleurs, acrobates -, Etienne Manceau et Mathieu Despoisse s’attachent à comprendre, déconstruire, visser et recoller les pièces détachées de l’intrigue romantique contemporaine. Et le public, installé dans un dispositif scénique inédit, a aussi son mot à dire.Dans cette exploration tout feu tout flamme des péripéties du quotidien, humour rime avec émotion et absurde avec poésie.Un spectacle habile, drôle et touchant, à partager avec ceux que vous aimez.Pour les personnes aveugles et malvoyantes Séance en audiodescription simultanée individuelle, vendredi 3 avrilTarif à 10€ la placeInscription auprès d’Hélène Villain 04 67 18 53 24 | helenevillain@tmsete.com .

Accès par l’avenue de Sète 1 rue du Puech Balaruc-le-Vieux 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 18 53 24

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L’événement SPECTACLE PLING KLANG Balaruc-le-Vieux a été mis à jour le 2026-03-13 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE