Spectacle Plöf Salle Solenval Plancoët vendredi 30 janvier 2026.

Salle Solenval 33 Rue de la Madeleine Plancoët Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-30 20:30:00

fin : 2026-01-30 21:35:00

2026-01-30

Chaos croquignolesque par la compagnie les 2 mains gauches

Il y a Tom et Jerry, le Prince Charles et Lady Di, Minus et Cortex, Laurel et Hardy…

Et puis Igor le marseillais et Bubu le breton !!! Ce sont deux drôles d’énergumènes diamétralement opposés. Ils se retrouvent catapultés dans un monde qui, faute de ne pas avoir su trouver la pédale de frein, est allé droit dans le mur. Nos deux rescapés, nez à nez avec l’instant, emportés par leur soif de vivre, baguenaudent et explorent les moindres petits riens. Jusqu’à trouver trace de ce qui était enfoui dans les limbes de cette terre désolée une source d’eau. Une fontaine d’espoir qui vient désaltérer leur rayonnante folie burlesque et clownesque.

De et par Rémi Blasquez & Valentin Johner | Mise en scène Servane Deschamps | Scénographe et accessoiriste Ronan Ménard

Créatrice sonore Sarah Kristian | Créatrice lumière Aleth Depeyre | Régisseur technique Ludovic Cocoual

Dès 6 ans

Billetterie

– En ligne prioritairement, à partir du mercredi 10 septembre à 10h

-L’office de tourisme de Dinan à compter du mercredi 10 septembre à 10h, puis aux horaires d’ouverture consultables sur le site internet de Dinan-Cap Fréhel Tourisme.

-Par téléphone à partir du 15 septembre, muni de votre carte bancaire au 02 96 87 14 27.

-Le soir des spectacles, 30 minutes avant la représentation, sous réserve de places disponibles. .

Salle Solenval 33 Rue de la Madeleine Plancoët 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 14 27

