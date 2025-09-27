Spectacle Plouha
Spectacle Plouha samedi 27 septembre 2025.
Avenue Laënnec Plouha Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-28
2025-09-27
Organisé par l’association Armor Ukraine, comédie musicale, apéro-cabaret, « La Boucle de Montmartre », écriture et mise en scène de Mathilde Rochefort. Le samedi à 18h en formule apéro (20€ et de 6 à 18 ans, 12€) et le dimanche à 16h en formule goûter (16€ et de 6 à 18 ans, 10€). Réservation conseillée. A la salle Hermine. .
Avenue Laënnec Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 95 13 40 34
