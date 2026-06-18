Plouha

Spectacle

Avenue Laënnec Plouha Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 20:30:00

fin : 2026-11-27 22:30:00

Date(s) :

2026-11-27

Organisé par l’association de solidarité A bras ouverts , spectacle En rodage de Anthony Kavanagh. A la salle Hermine, ouverture des portes à 19h. 32€. Réservation sur HelloAsso. .

Avenue Laënnec Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 69 50 18 39

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English :

L’événement Spectacle Plouha a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme Falaises d’Armor