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Spectacle Plouha

Spectacle Plouha vendredi 27 novembre 2026.

Adresse : Avenue Laënnec

Ville : 22580 Plouha

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 27 novembre 2026

Fin : vendredi 27 novembre 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Plouha

Spectacle

Avenue Laënnec Plouha Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 20:30:00
fin : 2026-11-27 22:30:00

Date(s) :
2026-11-27

Organisé par l’association de solidarité A bras ouverts , spectacle En rodage de Anthony Kavanagh. A la salle Hermine, ouverture des portes à 19h. 32€. Réservation sur HelloAsso.   .

Avenue Laënnec Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 69 50 18 39 

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English :

L’événement Spectacle Plouha a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme Falaises d’Armor

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