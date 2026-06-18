Spectacle Plouha
Spectacle Plouha vendredi 27 novembre 2026.
Plouha
Spectacle
Avenue Laënnec Plouha Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 20:30:00
fin : 2026-11-27 22:30:00
Date(s) :
2026-11-27
Organisé par l’association de solidarité A bras ouverts , spectacle En rodage de Anthony Kavanagh. A la salle Hermine, ouverture des portes à 19h. 32€. Réservation sur HelloAsso. .
Avenue Laënnec Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 69 50 18 39
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English :
L’événement Spectacle Plouha a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme Falaises d’Armor
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