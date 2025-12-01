Spectacle Plume et Pitch – Bibliothèque Buffon Bibliothèque Buffon Paris

Spectacle Plume et Pitch – Bibliothèque Buffon Bibliothèque Buffon Paris samedi 13 décembre 2025.

» Un livre, et tout commence. Un fil rouge, puis des sons, des lettres, des mots, des images se bousculent. Plume et Pitch s’embarquent avec eux pour ensemble vivre une aventure unique «

Spectacle destiné aux enfants de 18 mois à 5 ans, pour un voyage féérique en famille à la découverte du livre.

1ère séance à 10h15.

2ème séance à 11h30.

Spectacle pour la petite enfance, conçu et interprété par Stéphanie Lanoy et Nicolas Mège, de la compagnie Dire encore.

Le samedi 13 décembre 2025

de à

gratuit Public tout-petits et enfants. A partir de 1 ans. Jusqu’à 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-13T11:15:00+01:00

fin : 2025-12-13T13:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-13T00:00:00+02:00_2025-12-13T23:59:00+02:00

Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon 75005 Paris

https://www.facebook.com/BuffonCDML/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/BuffonCDML/?locale=fr_FR