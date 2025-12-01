Spectacle Plume et Pitch – Bibliothèque Buffon Bibliothèque Buffon Paris
Spectacle Plume et Pitch – Bibliothèque Buffon Bibliothèque Buffon Paris samedi 13 décembre 2025.
» Un livre, et tout commence. Un fil rouge, puis des sons, des lettres, des mots, des images se bousculent. Plume et Pitch s’embarquent avec eux pour ensemble vivre une aventure unique «
Spectacle destiné aux enfants de 18 mois à 5 ans, pour un voyage féérique en famille à la découverte du livre.
1ère séance à 10h15.
2ème séance à 11h30.
Spectacle pour la petite enfance, conçu et interprété par Stéphanie Lanoy et Nicolas Mège, de la compagnie Dire encore.
Le samedi 13 décembre 2025
de à
gratuit Public tout-petits et enfants. A partir de 1 ans. Jusqu’à 5 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-13T11:15:00+01:00
fin : 2025-12-13T13:00:00+01:00
Date(s) : 2025-12-13T00:00:00+02:00_2025-12-13T23:59:00+02:00
Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon 75005 Paris
https://www.facebook.com/BuffonCDML/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/BuffonCDML/?locale=fr_FR