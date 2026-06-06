Linxe

Spectacle Plume l’oiseau chanteur

Salle des fêtes Linxe Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 15:30:00

fin : 2026-10-28 16:30:00

Date(s) :

2026-10-28

Spectacle tout public à partir de 6 ans par Guillo et Mamac.

Gratuit et ouvert à tous.

Information au 05 47 55 63 06. .

Salle des fêtes Linxe 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 55 63 06 biblio@mairie-linxe.fr

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English : Spectacle Plume l’oiseau chanteur

L’événement Spectacle Plume l’oiseau chanteur Linxe a été mis à jour le 2026-06-18 par Côte Landes Nature Tourisme