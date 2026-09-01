Informations pratiques

Nérac

Spectacle : Pode Ser

51 Quai de la Baïse Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 19:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-17 2026-09-18

L’Espace d’Albret vous invite à partager un moment convivial afin de célébrer ensemble le lancement de la saison.

Au programme de la soirée :

Première partie : présentation de la saison

Découvrez les temps forts de la saison, les spectacles à venir et les artistes qui feront vibrer cette année culturelle. Un moment d’échange et de découverte autour d’un apéritif et de tapas. Dans un esprit de partage, vous pouvez apporter l’une de vos spécialités culinaires et faire découvrir vos recettes préférées aux autres participants !

Deuxième partie : spectacle Pode Ser de Leïla Ka

Dans Pode Ser, une interprète affronte ses propres limites, ses doutes et ses désirs, cherchant à exister face aux assignations et aux attentes de la société. À travers différents langages chorégraphiques, Leïla Ka s’engage seule dans un dialogue brut, pour incarner les multiples identités qui nous composent. .

51 Quai de la Baïse Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 50 spectacles.albret@ville-nerac.fr

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English : Spectacle : Pode Ser

L’événement Spectacle : Pode Ser Nérac a été mis à jour le 2026-09-10 par OT de l’Albret