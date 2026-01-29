Spectacle Poe Fantastic Opéra Le Nouvion-en-Thiérache

Spectacle Poe Fantastic Opéra

Rue Théodore Blot Le Nouvion-en-Thiérache Aisne

Tarif : 3 EUR

2026-03-07 20:30:00

2026-03-07 22:00:00

2026-03-07

Trois histoires extraordinaires d’Edgar Poe où se mêlent insolite et humour noir.

Poe Fantastic Opéra, c’est un opéra fantastique basé sur le texte d’Edgar ALLAN POE et interprété par la Cie La Bigarrure.

LE SCARABÉE D’OR LE MASQUE DE LA MORT ROUGE AVENTURE SANS PAREILLE D’UN CERTAIN HANS PFAALL

Traduites par Charles Baudelaire, ces Histoires extraordinaires, comptent parmi les premiers textes de la littérature fantastique, elles réunissent des ingrédients savamment dosés la science, le surnaturel, l’humour et la peur.

Un aristocrate désargenté décide, contre l’avis de son ami et de son vieux serviteur, de partir à la recherche d’un trésor.

Un prince se barricade avec sa cour dans une abbaye pour échapper à l’épidémie.

Pour fuir ses créanciers, un raccommodeur de soufflet s’envole à bord d’un ballon révolutionnaire qui doit lui permettre d’atteindre la lune.

+33 6 38 99 49 38

Three extraordinary stories by Edgar Poe, combining the unusual with dark humor.

