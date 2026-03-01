Spectacle Poésie en musique et danse giratoire Arnayon
Spectacle Poésie en musique et danse giratoire Arnayon mercredi 25 mars 2026.
Spectacle Poésie en musique et danse giratoire
Gîte du hameau de Bourrel Arnayon Drôme
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Début : 2026-03-25 20:00:00
fin : 2026-03-25
2026-03-25
Cosmos[e] est une rencontre à la croisée des chemins, quand le corps et l’esprit tourbillonnent au-delà des frontières. Un spectacle intimiste dans lequel les sentiments virevoltent entre le phrasé de Valentin et les jupes tournoyantes de Sybil.
Gîte du hameau de Bourrel Arnayon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 27 19 30 ladynamotte@gmail.com
Cosmos[e] is an encounter at a crossroads, when body and mind swirl across borders. An intimate show in which feelings swirl between Valentin’s phrasing and Sybil’s twirling skirts.
