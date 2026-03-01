Spectacle Poésie en musique et danse giratoire Arnayon

Spectacle Poésie en musique et danse giratoire

Gîte du hameau de Bourrel Arnayon Drôme

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Date : 2026-03-25

Début : 2026-03-25 20:00:00

fin : 2026-03-25



2026-03-25

Cosmos[e] est une rencontre à la croisée des chemins, quand le corps et l’esprit tourbillonnent au-delà des frontières. Un spectacle intimiste dans lequel les sentiments virevoltent entre le phrasé de Valentin et les jupes tournoyantes de Sybil.

Gîte du hameau de Bourrel Arnayon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 27 19 30 ladynamotte@gmail.com

English :

Cosmos[e] is an encounter at a crossroads, when body and mind swirl across borders. An intimate show in which feelings swirl between Valentin’s phrasing and Sybil’s twirling skirts.

mis à jour le 2026-03-02