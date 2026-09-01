Spectacle – Poésies en liberté Fontevraud-l’Abbaye
samedi 19 septembre 2026 · Fontevraud-l'Abbaye
Informations pratiques
Fontevraud-l’Abbaye
Spectacle – Poésies en liberté
1 place des Noyers Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19 20:00:00
Date(s) :
2026-09-19
La commune de Fontevraud-l’Abbaye organise le spectacle « Poésies en Liberté », animé par Hervé Moisan. Vous êtes attendus nombreux !
« Il ne s’agit pas d’une lecture de poésies ne concernant que des initiés, mais d’un véritable spectacle interactif et plaisant, qui s’adresse à tous et fait intervenir à côté de poètes inscrits dans notre patrimoine (La Fontaine, Baudelaire, Rimbaud, Hugo, Prévert…) des auteurs de chansons (Brel, Brassens, Barbara, Gainsbourg…) et d’autres poètes à découvrir. »
PRECISIONS HORAIRES :
Samedi 19 septembre 2026 de 18h à 20h. .
1 place des Noyers Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 71 21 mairie@fontevraud-abbaye.fr
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English :
The town of Fontevraud-l’Abbaye is organizing the show « Po%E9sies en Libert%E9, » hosted by Herv%E9 Moisan. We hope to see many of you there!
L’événement Spectacle – Poésies en liberté Fontevraud-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-09-09 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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