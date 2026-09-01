Informations pratiques

Fontevraud-l’Abbaye

Spectacle – Poésies en liberté

1 place des Noyers Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19 20:00:00

Date(s) :

2026-09-19

La commune de Fontevraud-l’Abbaye organise le spectacle « Poésies en Liberté », animé par Hervé Moisan. Vous êtes attendus nombreux !

« Il ne s’agit pas d’une lecture de poésies ne concernant que des initiés, mais d’un véritable spectacle interactif et plaisant, qui s’adresse à tous et fait intervenir à côté de poètes inscrits dans notre patrimoine (La Fontaine, Baudelaire, Rimbaud, Hugo, Prévert…) des auteurs de chansons (Brel, Brassens, Barbara, Gainsbourg…) et d’autres poètes à découvrir. »

PRECISIONS HORAIRES :

Samedi 19 septembre 2026 de 18h à 20h. .

1 place des Noyers Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 71 21 mairie@fontevraud-abbaye.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The town of Fontevraud-l’Abbaye is organizing the show « Po%E9sies en Libert%E9, » hosted by Herv%E9 Moisan. We hope to see many of you there!

L’événement Spectacle – Poésies en liberté Fontevraud-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-09-09 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME