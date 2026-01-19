Spectacle poétique, dansé et musical Romanticomodern Galerie Namast’art Pertuis

Spectacle poétique, dansé et musical Romanticomodern

Samedi 14 février 2026 à partir de 20h. Galerie Namast’art 90 rue de la Tour Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 20:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Spectacle poétique, dansé et musical Romanticomodern à 20h00 à la Galrie Namast’art le samedi 14 février.

Romanticomodern est un spectacle modern mêlant poésie, danse et musique crée à partir du recueil poétique de la poétesse hongroise Szilvia Deàk.

Durée du spéctacle 50 minutes



Réservation 06 61 50 35 23 ou https://www.helloasso.com/associations/association-namast-art/evenements/romanticomodern

Tarif 15€/personne .

Galerie Namast’art 90 rue de la Tour Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Romanticomodern poetic, dance and musical show at 8pm at the Galrie Namast’art on Saturday February 14.

L’événement Spectacle poétique, dansé et musical Romanticomodern Pertuis a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme de Pertuis