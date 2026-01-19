Spectacle poétique, dansé et musical Romanticomodern Galerie Namast’art Pertuis
Samedi 14 février 2026 à partir de 20h. Galerie Namast’art 90 rue de la Tour Pertuis Vaucluse
Début : 2026-02-14 20:00:00
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Romanticomodern est un spectacle modern mêlant poésie, danse et musique crée à partir du recueil poétique de la poétesse hongroise Szilvia Deàk.
Durée du spéctacle 50 minutes
Réservation 06 61 50 35 23 ou https://www.helloasso.com/associations/association-namast-art/evenements/romanticomodern
Tarif 15€/personne .
Galerie Namast’art 90 rue de la Tour Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Romanticomodern poetic, dance and musical show at 8pm at the Galrie Namast’art on Saturday February 14.
