Spectacle poétique et musical d’Ada Mondès Place du Carol Saint-Cirq-Lapopie

Spectacle poétique et musical d’Ada Mondès Place du Carol Saint-Cirq-Lapopie vendredi 25 juillet 2025 18:00:00.

Spectacle poétique et musical d’Ada Mondès

Place du Carol Centre international du surréalisme & de la citoyenneté mondiale Maisons André Breton & Émile Joseph-Rignault Saint-Cirq-Lapopie Lot

Gratuit

Début : 2025-07-25 18:00:00

fin : 2025-07-25

2025-07-25

Organisé par la Maison André Breton, CISCM, en partenariat avec l’association La Rose Impossible

Après des années d’aventures, la poétesse nomade Ada Mondès propose une nouvelle plongée poétique sous les étoiles de Saint-Cirq Lapopie Mundi ! On y entend de l’espagnol, beaucoup, étant donné de nombreux séjours en Amérique Latine ; un peu de russe, du « kiwi” ou du grec, du berbère parfois.

Poétique et musical, ce spectacle navigue entre quelques ailleurs, des mots inconnus et des parfums familiers, de la zamba argentine et des lettres jamais envoyées, de la pluie dans la jungle et des révolutions, des cigarettes aux clous de girofle et le désert à traverser… 1h de seule-en-scène pour dire le monde multiple et célébrer la vie. .

Place du Carol Centre international du surréalisme & de la citoyenneté mondiale Maisons André Breton & Émile Joseph-Rignault Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie

English :

Organized by Maison André Breton, CISCM, in partnership with the association La Rose Impossible

German :

Organisiert vom Maison André Breton, CISCM, in Partnerschaft mit dem Verein La Rose Impossible

Italiano :

Organizzato dalla Maison André Breton, CISCM, in partenariato con l’associazione La Rose Impossible

Espanol :

Organizado por la Maison André Breton, CISCM, en colaboración con la asociación La Rose Impossible

