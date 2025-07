Spectacle poétique La Joie (aller-retour) Le Manoir du Ster Penmarch

Spectacle poétique La Joie (aller-retour) Le Manoir du Ster Penmarch jeudi 17 juillet 2025.

Le Manoir du Ster 792 Hent Maner Ar Ster Penmarch Finistère

Début : 2025-07-17 21:00:00

fin : 2025-07-17

2025-07-17

Ce monologue poétique d’une quarantaine de minutes, a été écrit par Yveline Méhat et sera joué par l’actrice Sandrine Bodénès. ll aborde le thème de la joie, et des émotions du bord de mer La joie […] c’est énoncer une trajectoire fragile et aléatoire au bord de soi et des autres. C’est tout un territoire littoral qui se raconte dans la nécessité des mots, du sens, des émotions. C’est côtoyer autant les nuages que la joie ! Réservation conseillée. Libre participation. .

Le Manoir du Ster 792 Hent Maner Ar Ster Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 7 83 70 33 08

