Spectacle Poilu’s Park Maudit Festival ! Nancy 28 juin 2025 14:00

Meurthe-et-Moselle

Spectacle Poilu’s Park Maudit Festival ! 12 rue de Fontenoy Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-06-28 14:00:00

fin : 2025-06-28 15:30:00

Date(s) :

2025-06-28

Poilu’s Park par la cie Branle-bas de combat !

« En 1915, pour le repos et le plaisir du militaire, et alors que le moral des troupes est au plus bas, le général Cordonnier et le docteur Rhem ont l’idée de mettre en place, à Commercy, sur l’arrière front, un Poilu’s Park qui sera suivi un peu plus tard par le Poilu’s music-hall…

Au programme des divertissements d’ordre sportif mais aussi de la culture avec la grande Sarah Bernhardt et du music-hall avec Mistinguett… »

L’histoire vraie, de la grande guerre, vue par l’autre bout de la lorgnette !Tout public

0 .

12 rue de Fontenoy

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 80 52 contact@mjc3maisons.fr

English :

Poilu?s Park by Branle-bas de combat!

« In 1915, at a time when troop morale was at an all-time low, General Cordonnier and Doctor Rhem had the idea of setting up a Poilu?s Park in Commercy on the home front, to be followed a little later by Poilu?s music-hall?

The program included sports entertainment, as well as culture with the great Sarah Bernhardt and music-hall with Mistinguett?

The true story of the Great War, seen through the other end of the spyglass!

German :

Poilu?s Park von der Cie Branle-bas de combat!

« Im Jahr 1915, als die Moral der Truppen am Boden lag, hatten General Cordonnier und Dr. Rhem die Idee, in Commercy an der Hinterfront einen Poilu?s Park einzurichten, dem etwas später die Poilu?s Music Hall folgen sollte

Auf dem Programm standen sportliche Unterhaltung, aber auch Kultur mit der großen Sarah Bernhardt und Music Hall mit Mistinguett… »

Die wahre Geschichte des Großen Krieges aus der Sicht des anderen Endes der Lorgnette!

Italiano :

Poilu’s Park della compagnia Branle-bas de combat!

« Nel 1915, in un momento in cui il morale delle truppe era ai minimi termini, il generale Cordonnier e il dottor Rhem ebbero l’idea di creare un Parco dei Poilu a Commercy, a ridosso della linea del fronte, a cui sarebbe seguito, poco dopo, il Poilu’s music-hall?

Il programma comprendeva intrattenimento sportivo, ma anche cultura con la grande Sarah Bernhardt e music-hall con Mistinguett?

La vera storia della Grande Guerra, vista dall’altra parte del telescopio!

Espanol :

¡Parque Poilu de la compañía Branle-bas de combat!

« En 1915, cuando la moral de las tropas estaba por los suelos, el general Cordonnier y el doctor Rhem tuvieron la idea de crear en Commercy, en la retaguardia del frente, un Poilu’s Park, al que seguiría, poco después, el Poilu’s music-hall?

El programa incluía espectáculos deportivos, pero también culturales, con la gran Sarah Bernhardt, y musicales, con Mistinguett?

La verdadera historia de la Gran Guerra, vista a través del otro extremo del telescopio

L’événement Spectacle Poilu’s Park Maudit Festival ! Nancy a été mis à jour le 2025-06-19 par DESTINATION NANCY