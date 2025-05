Spectacle Point de Bascule / En tournée Vélo dans la Drôme – Pont-de-Barret, 24 mai 2025 20:30, Pont-de-Barret.

Drôme

Spectacle Point de Bascule / En tournée Vélo dans la Drôme Le Quai Pont-de-Barret Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 20:30:00

fin : 2025-05-24 22:15:00

Date(s) :

2025-05-24

Conférence-théâtralisée scientifico-burlesque sur la crise environnementale et la transition écologique.

Possibilité de repas avant le spectacle

.

Le Quai

Pont-de-Barret 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 98 87 15

English :

Scientifico-burlesque lecture-theater on the environmental crisis and ecological transition.

Pre-show meal available

German :

Wissenschaftlich-burleske Konferenz mit Theater über die Umweltkrise und den ökologischen Übergang.

Möglichkeit, vor der Aufführung zu essen

Italiano :

Conferenza-teatro scientifico-burlesca sulla crisi ambientale e la transizione ecologica.

Pasti disponibili prima dello spettacolo

Espanol :

Conferencia-teatro científico-burlesco sobre la crisis medioambiental y la transición ecológica.

Comida antes del espectáculo

L’événement Spectacle Point de Bascule / En tournée Vélo dans la Drôme Pont-de-Barret a été mis à jour le 2025-05-19 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux