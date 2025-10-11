Spectacle point de bascule Médiathèque les Carmes Pertuis

Samedi 11 octobre 2025 à partir de 15h. Médiathèque les Carmes 69-72 Av. Maréchal Leclerc, 84120 Pertuis Pertuis Vaucluse

Rendez-vous le samedi 11 octobre à la médiathèque des carmes pour un spectacle « point de bascule » par la compagnie « Gravillon » à 15h00.

gratuit sur inscription 04 90 07 24 80 .

Médiathèque les Carmes 69-72 Av. Maréchal Leclerc, 84120 Pertuis Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 07 24 80

English :

Join us on Saturday October 11 at the Médiathèque des Carmes for a show entitled « point de bascule » by the « Gravillon » company at 3pm.

German :

Treffpunkt am Samstag, den 11. Oktober, in der Mediathek der Karmeliter für eine Aufführung « point de bascule » der Theatergruppe « Gravillon » um 15.00 Uhr.

Italiano :

Sabato 11 ottobre, presso la biblioteca multimediale di Carmes, la compagnia « Gravillon » presenterà alle ore 15.00 lo spettacolo « Point de bascule ».

Espanol :

Únase a nosotros el sábado 11 de octubre en la biblioteca multimedia de Carmes para asistir a una representación de « point de bascule » a cargo de la compañía « Gravillon » a las 15:00 horas.

