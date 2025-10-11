Spectacle point de bascule Médiathèque les Carmes Pertuis
Spectacle point de bascule Médiathèque les Carmes Pertuis samedi 11 octobre 2025.
Spectacle point de bascule
Samedi 11 octobre 2025 à partir de 15h. Médiathèque les Carmes 69-72 Av. Maréchal Leclerc, 84120 Pertuis Pertuis Vaucluse
Début : 2025-10-11 15:00:00
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Rendez-vous le samedi 11 octobre à la médiathèque des carmes pour un spectacle « point de bascule » par la compagnie « Gravillon » à 15h00.
gratuit sur inscription 04 90 07 24 80 .
Médiathèque les Carmes 69-72 Av. Maréchal Leclerc, 84120 Pertuis Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 07 24 80
English :
Join us on Saturday October 11 at the Médiathèque des Carmes for a show entitled « point de bascule » by the « Gravillon » company at 3pm.
German :
Treffpunkt am Samstag, den 11. Oktober, in der Mediathek der Karmeliter für eine Aufführung « point de bascule » der Theatergruppe « Gravillon » um 15.00 Uhr.
Italiano :
Sabato 11 ottobre, presso la biblioteca multimediale di Carmes, la compagnia « Gravillon » presenterà alle ore 15.00 lo spettacolo « Point de bascule ».
Espanol :
Únase a nosotros el sábado 11 de octubre en la biblioteca multimedia de Carmes para asistir a una representación de « point de bascule » a cargo de la compañía « Gravillon » a las 15:00 horas.
