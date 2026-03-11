Spectacle POINT G EN RODAGE à L’Improviste Brive-la-Gaillarde

Spectacle POINT G EN RODAGE à L'Improviste 16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 2026-05-13

Spectacle POINT G EN RODAGE à L’Improviste Brive-la-Gaillarde mercredi 13 mai 2026.

Spectacle POINT G EN RODAGE à L’Improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-06-16

Date(s) :
2026-05-13 2026-06-16

Le spectacle improvisé qui cherche le point sensible… et le trouve.
Et si chaque scène pouvait toucher juste ?

Si l’improvisation devenait une exploration des zones sensibles, drôles, gênantes, brûlantes ou profondément humaines ?   .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle POINT G EN RODAGE à L’Improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-09 par Brive Tourisme

Prochains événements à Brive-la-Gaillarde