Spectacle POINT G EN RODAGE à L’Improviste Brive-la-Gaillarde mercredi 13 mai 2026.
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Début : 2026-05-13
fin : 2026-06-16
Le spectacle improvisé qui cherche le point sensible… et le trouve.
Et si chaque scène pouvait toucher juste ?
Si l’improvisation devenait une exploration des zones sensibles, drôles, gênantes, brûlantes ou profondément humaines ? .
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68
