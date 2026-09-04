Spectacle – Poisson Blanc Le Théâtre Bar-le-Duc

Informations pratiques

Bar-le-Duc

Spectacle – Poisson Blanc

Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

9

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-02-11 20:30:00

fin : 2027-02-12

Date(s) :

2027-02-11

Théâtre immersif sous casque / Cie Ersatz / 1h25 / dès 14 ans

Deux amies. Un lac isolé. Et une réalité qui peu à peu leur échappe.

Sur le lac du Poisson Blanc, au Canada, Nicole et Amélie viennent s’évader quelques jours. Mais peu à peu, la frontière entre rêve et réalité s’efface, jusqu’à brouiller les limites entre humain et non-humain. Casque à conduction osseuse sur les oreilles, le public vit au plus près l’étrangeté de ce lieu et se retrouve plongé dans un univers où théâtre, son et images se mêlent.

Un thriller onirique, immersif et sensoriel. à ne pas manquer !Tout public

9 .

Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 73 47 billetterie@acb-scenenationale.org

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English :

Immersive Headset Experience / Cie Ersatz / 1 hr 25 min / Ages 14 and up

Two friends. A secluded lake. And a reality that is slowly slipping away from them.

On Lake Poisson Blanc in Canada, Nicole and Amélie have come to get away for a few days. But little by little, the line between dream and reality blurs, until the boundaries between human and non-human become indistinguishable. With bone-conduction headphones on, the audience experiences the strangeness of this place up close and finds itself immersed in a world where theater, sound, and images blend together.

A dreamlike, immersive, and sensory thriller. Not to be missed!

L’événement Spectacle – Poisson Blanc Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE