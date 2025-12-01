Spectacle Polar Grenadine Redon

Spectacle Polar Grenadine

Place du Parlement Redon Ille-et-Vilaine

Début : 2025-12-11 20:30:00

fin : 2025-12-11

2025-12-11

Didier Ruiz | d’après Un tueur à ma porte d’Irina Drozd

Théâtre dès 9 ans

Daniel, 11 ans, s’est brûlé les yeux. Il doit rester dans l’obscurité pendant quelques jours. Une nuit, il est réveillé par un cri venant de la rue. Il se précipite à la fenêtre mais ne voit rien. L’assassin, lui, l’a très bien vu. Désormais témoin d’un crime, Daniel court un terrible danger… Parviendra-t-il à échapper au tueur ? Un polar frissonnant, pour jouer à se faire peur. Avis aux amateurs de sensations fortes ! .

Place du Parlement Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 10 10 80

