Spectacle Polar Grenadine Redon
Spectacle Polar Grenadine Redon jeudi 11 décembre 2025.
Spectacle Polar Grenadine
Place du Parlement Redon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-11 20:30:00
fin : 2025-12-11
Date(s) :
2025-12-11
Didier Ruiz | d’après Un tueur à ma porte d’Irina Drozd
Théâtre dès 9 ans
Daniel, 11 ans, s’est brûlé les yeux. Il doit rester dans l’obscurité pendant quelques jours. Une nuit, il est réveillé par un cri venant de la rue. Il se précipite à la fenêtre mais ne voit rien. L’assassin, lui, l’a très bien vu. Désormais témoin d’un crime, Daniel court un terrible danger… Parviendra-t-il à échapper au tueur ? Un polar frissonnant, pour jouer à se faire peur. Avis aux amateurs de sensations fortes ! .
Place du Parlement Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 10 10 80
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Spectacle Polar Grenadine Redon a été mis à jour le 2025-11-24 par OT PAYS DE REDON