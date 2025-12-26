Spectacle Polar Polar Maison de la Culture et des Loisirs Gérardmer
Spectacle Polar Polar Maison de la Culture et des Loisirs Gérardmer samedi 17 janvier 2026.
Maison de la Culture et des Loisirs 1 Boulevard de Saint Dié Gérardmer Vosges
Début : Samedi Samedi 2026-01-17 20:00:00
fin : 2026-01-17 22:00:00
2026-01-17
Le duo Benjamin et Hadrien revient avec un nouveau spectacle et son univers absurde qui vous embarque dans une avalanche de rires une comédie policière avec des policiers !Tout public
Maison de la Culture et des Loisirs 1 Boulevard de Saint Dié Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 11 96
English :
The duo Benjamin and Hadrien return with a new show and their absurd universe that will send you into an avalanche of laughter: a police comedy with policemen!
