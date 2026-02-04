Spectacle Pole Air Rue Maréchal Leclerc Saint-Andiol
Début : 2026-03-21 15:00:00
2026-03-21
Compétition Pôle Air
Compétition de Pole dance à partir de 15h au Château de Saint Andiol.
Entrée à partir de 5€. .
Rue Maréchal Leclerc Château de Saint-Andiol Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 12 80 05 31 pole.air.st.andiol@gmail.com
English :
Pôle Air competition
