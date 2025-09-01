Spectacle Pop & Elektronacht Vogelgrun

Spectacle Pop & Elektronacht

Art’rhena Vogelgrun Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-02-21 20:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Au milieu du froid de l’hiver, Art’Rhena se transforme en dancefloor géant. Trois groupes français et allemands monteront sur scène pour nous réchauffer aux sons pop et électro, et ce jusqu’au bout de la nuit !

Venu tout droit de Freiburg, le duo Willman mélange pop, rap & sons électro sur des notes de synthé et de batterie aux rythmes puissants et dansants.

Turfu, ou comment faire de l’électro avec un accordéon et une batterie ! Le duo arpente les routes de France avec sa musique festive, mélange de techno et d’électro-house.

Le trio colmaro-mulhousien Panda Drumaschine propose une musique électro mixée au beatbox et au synthé des années 80. Entre composition et improvisation, une musique hypnotique pour finir la soirée en beauté. .

Art’rhena Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 94 31 info@artrhena.eu

