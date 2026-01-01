Spectacle Pop Up Moutiers-les-Mauxfaits
Spectacle Pop Up Moutiers-les-Mauxfaits mercredi 28 janvier 2026.
Spectacle Pop Up
Médiathèque Moutiers-les-Mauxfaits Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-28 11:00:00
fin : 2026-01-28
Date(s) :
2026-01-28
.
Médiathèque Moutiers-les-Mauxfaits 85540 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 90 18 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Spectacle Pop Up Moutiers-les-Mauxfaits a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral