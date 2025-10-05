Spectacle porcelaine Médiathèque Verlaine Pontiffroy Metz

Spectacle porcelaine Médiathèque Verlaine Pontiffroy Metz dimanche 5 octobre 2025.

Spectacle porcelaine

Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 place de la Bibliothèque Metz Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-10-05 16:00:00

fin : 2025-10-05 17:00:00

Illustratrice, autrice et musicienne, Claire Caillebotte propose aux enfants de voyager au cœur d’un spectacle musical (45 min) tiré de ses albums jeunesse. Accompagnée de sa harpe troubadour, elle raconte en musique les histoires de Porcelaine.

Irina est une jeune femme maladroite qui va comprendre qu’elle peut faire de sa faiblesse une force.

Pour une raison inconnue, elle garde dans une grande malle, tous les objets qu’elle a cassés.

C’est lors d’un retour d’une escapade dans la nature qu’elle va avoir une idée…Enfants

Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 place de la Bibliothèque Metz 57050 Moselle Grand Est

English :

Illustrator, author and musician Claire Caillebotte takes children on a musical journey (45 min.) based on her children’s books. Accompanied by her troubadour harp, she tells Porcelaine’s stories to music.

Irina is a clumsy young woman who realizes that she can turn her weakness into strength.

For some unknown reason, she keeps all the objects she has broken in a large trunk.

On her return from a nature outing, she gets an idea?

German :

Die Illustratorin, Autorin und Musikerin Claire Caillebotte lädt Kinder zu einer musikalischen Reise (45 Min.) ein, die auf ihren Kinderbüchern basiert. Begleitet von ihrer Troubadourharfe erzählt sie die Geschichten von Porcelaine mit Musik.

Irina ist eine ungeschickte junge Frau, die begreift, dass sie aus ihrer Schwäche eine Stärke machen kann.

Aus irgendeinem Grund bewahrt sie alle Gegenstände, die sie zerbrochen hat, in einem großen Koffer auf.

Als sie von einem Ausflug in die Natur zurückkehrt, hat sie eine Idee

Italiano :

L’illustratrice, autrice e musicista Claire Caillebotte accompagna i bambini in un viaggio musicale (45 minuti) basato sui suoi libri per bambini. Accompagnata dalla sua arpa troubadour, racconta le storie di Porcelaine in musica.

Irina è una giovane donna goffa che impara a trasformare la sua debolezza in forza.

Per qualche motivo sconosciuto, conserva tutti gli oggetti che ha rotto in un grande baule.

Di ritorno da una gita nella natura, le viene un’idea?

Espanol :

La ilustradora, escritora y música Claire Caillebotte lleva a los niños en un viaje musical (45 minutos) basado en sus libros infantiles. Acompañada de su arpa trovadoresca, cuenta con música las historias de Porcelaine.

Irina es una joven torpe que aprende que puede convertir su debilidad en fuerza.

Por alguna razón desconocida, guarda todos los objetos que ha roto en un gran baúl.

De vuelta de una excursión por la naturaleza, se le ocurre una idea..

