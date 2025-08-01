Spectacle « Porgy and Bess » Rodez

Spectacle « Porgy and Bess » Rodez jeudi 19 février 2026.

1 rue Saint-Cyrice Rodez Aveyron

Tarif : 22 – 22 – 25 EUR

Opéra spectacle « Porgy and Bess », à la MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, jeudi 19 février 2026 à 20:30.

Amour, drame et espoir Porgy and Bess ou l’histoire de la vie

Adapté d’un court roman publié en 1925, cet opéra composé par George Gershwin explore l’amour, la misère, la drogue et l’espoir au coeur de la communauté afro des années 1930.

Avec Porgy and Bess, Gershwin fait apparaître pour la première fois la musique et le langage des populations noires dans le monde fermé et blanc de l’opéra, et réussit ainsi l’alliance entre musiques savantes et musiques populaires.

Porgy and Bess raconte l’histoire poignante de Porgy, un mendiant handicapé, et de Bess, une jeune femme en quête de rédemption, dans un quartier fictif de Charleston en Caroline du Sud.

À l’occasion des 90 ans de l’écriture de cette œuvre, Porgy and Bess renaît avec les Voix des Outre-mer, mêlant héritage lyrique et traditions ultramarines dans cette version concert unique. .

1 rue Saint-Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 01 13 accueil@mjcrodez.fr

English :

Opera: « Porgy and Bess » show, at MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, Thursday February 19, 2026 at 8:30pm.

German :

Oper: Aufführung « Porgy and Bess » im MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, Donnerstag, 19. Februar 2026 um 20:30 Uhr.

Italiano :

Opera: spettacolo « Porgy and Bess », al MJC di Rodez Théâtre des 2 Points, giovedì 19 febbraio 2026 alle 20:30.

Espanol :

Ópera: espectáculo « Porgy and Bess », en el MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, el jueves 19 de febrero de 2026 a las 20:30.

